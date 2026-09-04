Milei viaja por primera vez a Misiones para participar de un encuentro con economistas

El presidente Javier Milei visitará este viernes por primera vez la provincia de Misiones ya que será el orador principal de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Puerto Iguazú.

Por la presencia del jefe de Estado, productores y trabajadores de las economías regionales convocaron a un "tractorazo yerbatero" para expresar las dificultades que atraviesa el sector.

Milei vuelve a exponer ante empresarios y economistas

Milei participará de la convención que se desarrollará bajo el lema "Argentina: de la estabilidad al crecimiento". El encuentro reúne a referentes de distintos ámbitos que debatirán sobre "cómo generar una competitividad sostenida" en el país.

El líder de La Libertad Avanza expondrá a las 18:15 y lo acompañarán en su viaje a Misiones los ministros de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente. En la cumbre estará el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y el titular del comité organizador, Ezequiel Mirazón.

Convocan a un "tractorazo yerbatero"

En su arribo a Misiones, el Presidente será recibido por una protesta de productores y trabajadores de las economías regionales, principalmente de la localidad de Andresito, que realizarán un "tractorazo yerbatero".

La concentración principal será a las 14, en el cruce de la Ruta Nacional 12 y el acceso a las Cataratas, con la intención de marchar en caravana hacia las cercanías del hotel donde disertará Milei. Se movilizarán en camiones, camionetas y tractores.

El reclamo principal es por la crisis de rentabilidad del sector, luego de la desregulación económica. Exigen que se le devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la capacidad de fijar precios mínimos de resguardo.