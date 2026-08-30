Milei viajará a Chile para participar de una cumbre de dirigentes de derecha y reunirse con Kast

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Chile para participar del Foro de Madrid, un evento que nuclea a dirigentes de la derecha occidental. Durante su estadía en el país trasandino, el referente libertario mantendrá un encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei partirá rumbo a Santiago de Chile este jueves a las 7 para exponer a las 9:30 en el foro que se llevará a cabo en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Es organizado por la Fundación Disenso.

Tras su disertación, el Presidente tiene previsto mantener un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos.

Después de esa reunión, a las 11.30 Milei tendrá la reunión bilateral con Kast, en el Palacio de la Moneda. Será el cuarto encuentro entre ambos.

La agenda de Milei

La agenda semanal del jefe de Estado iniciará este lunes con presencia en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Se trata de un evento clave para el automovilismo regional y vuelve a realizarse en Argentina después de 15 años, en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) de Buenos Aires, hasta el miércoles 2 de septiembre. La inauguración será a las 11:30 y estará a cargo del Presidente.

El martes, Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete, a las 10 horas, y tres horas después se dará paso a la habitual Mesa Política de cada semana.

En tanto, el miércoles a las 18 horas, el líder de LLA participará del encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason, en un hotel porteño, donde los expositores libertarios debatirán sobre política, economía y el avance de las ideas de la libertad en el país y el continente.

Por último, tras retornar de Chile, el mandatario argentino viajará el viernes a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, donde asistirá a la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).