Milei viajará a Estados Unidos por quinta vez en el año: cuál será su agenda

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos, en lo que será su quinta visita del año al país gobernado por Donald Trump.

El líder de La Libertad Avanza partirá el martes a las 23 rumbo a Washington donde llevará a cabo una apretada agenda de tres días. Tendrá reuniones, recibirá premios y asistirá a la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana.

La agenda de Milei en Estados Unidos

El jefe de Estado junto con su comitiva arribará el miércoles a las 9:30 (hora argentina) a la capital estadounidense. Alrededor de las 18, se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil. Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

A las 20 tendrá su última actividad del día que consistirá en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global".

En tanto, el jueves, a las 11:20 (hora argentina), tendrá una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".

Asimismo, recibirá otro premio denominado "Global Champion of Free Enterprise", en reconocimiento a su "defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica".

En tanto, a las 17 participará en el evento "Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism - Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina's IHRA Presidency", en la Embajada Argentina en Washington D. C.

A las 21, Milei tomará el vuelo para regresar al país. Llegará a la Argentina el viernes a las 8:30.