Milei viajará a Misiones para exponer ante ejecutivos de finanzas

El presidente Javier Milei viajará el próximo viernes a Misiones por primera vez desde que asumió la jefatura de Estado para encabezar el discurso de clausura de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El mandatario nacional participará de la actividad económica programada para las 18:15 en un marco que reunirá a los principales referentes del sector público y privado, mientras el gobierno nacional observa de cerca la reorganización del escenario político provincial de cara a las elecciones 2027.

La delegación del gabinete nacional estará integrada por el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning.

Asimismo, la jornada contará con un panel institucional enfocado en las provincias compuesto por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes), además de dirigentes empresariales del Banco Macro, Arcor y la Unión Industrial Argentina.

Protocolo institucional y armado en la provincia

Pese a tratarse del primer desembarco oficial del jefe de Estado en suelo misionero, la agenda no contempla un encuentro bilateral privado con el gobernador Hugo Passalacqua.

Ambos dirigentes solo coincidirán dentro del marco protocolar del encuentro financiero, mientras que las filas de La Libertad Avanza prevén coordinar actividades territoriales junto a la militancia local.

En tanto, el plano político provincial registra una fractura dentro del Frente Renovador de la Concordia entre la gestión de Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, un espacio que sostuvo la hegemonía política en el distrito durante casi tres décadas.

Proyección política hacia las elecciones 2027

A partir de esta reconfiguración del mapa político local, la estructura de La Libertad Avanza busca posicionarse como la principal alternativa opositora para competir por la gobernación en las elecciones 2027.

El espacio libertario impulsa como figuras de recambio al diputado nacional Diego Hartfield y al legislador provincial Adrián Núñez, tras el trabajo de armado territorial conducido previamente en la región por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.