Milei viajará a Nueva York para dar un discurso ante la ONU

El presidente Javier Milei viajará este lunes 21 de septiembre a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en una nueva visita a Nueva York que incluirá su discurso ante el organismo internacional y una serie de reuniones y actividades durante tres días.

El mandatario partirá por la noche desde Buenos Aires y llegará el martes por la mañana a Nueva York. Durante su estadía mantendrá encuentros con economistas, empresarios y referentes de la comunidad judía, además de participar de distintas exposiciones. La agenda oficial todavía podría incorporar nuevas actividades.

Cuándo habla Milei en la ONU y cuál será su agenda en Nueva York

La actividad central será el miércoles 23 de septiembre, cuando Milei intervenga en el Debate General de la Asamblea General de la ONU. El encuentro forma parte del 81º período de sesiones, cuyo Debate General se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre.

Uno de los ejes que tendrá especial presencia en el discurso será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, según información publicada sobre la preparación de la intervención presidencial.

Antes, el martes 22, Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio "Ohev Yisrael". Luego se reunirá con Roberto Salinas y con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles, después de su intervención en la ONU, participará de la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute.

Más tarde mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, encabezado por su presidenta y directora ejecutiva, Susan Segal. La jornada finalizará con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, en tanto, el mandatario brindará una exposición en The Economic Club of New York, una institución vinculada al ámbito empresarial y financiero estadounidense.

El regreso a la Argentina está previsto para ese mismo jueves por la noche, con llegada a Buenos Aires durante la mañana del viernes 25.

El viaje será la tercera participación de Milei en la Asamblea General de la ONU desde que asumió la Presidencia, de acuerdo con información publicada sobre su agenda.