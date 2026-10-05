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Lunes, 5 de octubre de 2026

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OPOSITOR

Javier Milei viajará a España tras el llamado a elecciones de Pedro Sánchez

El Presidente confirmó su visita a Madrid para respaldar a la oposición conservadora tras el adelanto electoral.

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El presidente Javier Milei confirmó que viajará a España el próximo lunes 19 de octubre para brindar su respaldo político a sus aliados de la ultraderecha europea. 

El anuncio se concretó durante la reunión de Gabinete celebra en la Casa Rosada, luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales en su país.

Actividades en Madrid y respaldo político a sus socios

El Jefe de Estado argentino partirá a mediados de mes con destino a Madrid, donde encabezará una serie de encuentros y presentaciones públicas. 

La agenda del mandatario contempla actividades enfocadas en respaldar a la cúpula del partido Vox, liderado por Santiago Abascal, en el inicio de la campaña de la oposición.

La decisión del mandatario nacional se produce tras el rechazo parlamentario a los decretos habitacionales del oficialismo español en el Congreso, situación que debilitó la gobernabilidad de Pedro Sánchez y aceleró la convocatoria a los comicios anticipados.

Nuevo cruce ideológico en el escenario internacional

El viaje del Presidente volverá a situar a la diplomacia argentina en el centro del debate europeo, repitiendo la estrategia de confrontación con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español.

Si bien los detalles precisos del itinerario oficial se darán a conocer en los próximos días, se prevé que el líder argentino reitere sus críticas al modelo de gestión de Pedro Sánchez y refuerce su alianza internacional con los sectores conservadores del continente.

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