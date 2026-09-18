Milei visita Bahía Blanca junto a Santilli: recorrerán obras y encabezarán un acto de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei estará este viernes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca donde recorrerá los avances de obras de proyectos de inversión privada y encabezará un acto con militantes de La Libertad Avanza (LLA).

El mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional y referente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

La agenda de Milei en Bahía Blanca

La visita de Milei a Bahía Blanca comenzará a las 11 con una recorrida por la planta de Compañía Mega -un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras-, que adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas. La iniciativa comprende una inversión de 365 millones de dólares y prevé la creación de 800 puestos de trabajo.

La comitiva oficial se trasladará luego, alrededor de las 12:20, a las instalaciones de Louis Dreyfus Company, una compañía que anunció una inversión de 400 millones de dólares para construir en la ciudad una planta de procesamiento de girasol y soja.

Por la tarde, la visita del Presidente a Bahía Blanca culminará con una actividad con militantes en el centro de la ciudad.

La recorrida llega en momentos en los que La Libertad Avanza busca avanzar con su agenda legislativa, con el proyecto de Presupuesto 2027, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, como prioridades. En este marco, además, incrementa actividades proselitistas de cara a los comicios del próximo año.