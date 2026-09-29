Milei inicia su visita a París y disertará en el Coloquio de IDEA

El presidente Javier Milei dio inicio a su visita oficial a la ciudad de París en el marco de una gira internacional orientada a fortalecer lazos bilaterales y atraer inversiones.

Durante su estadía en Francia, el mandatario nacional disertará de forma virtual en la apertura del Coloquio de IDEA, el tradicional encuentro que reúne al círculo empresarial de la Argentina.

La presentación presidencial buscará ratificar el rumbo del plan económico, las reformas estructurales y el esquema de apertura comercial impulsado por el Poder Ejecutivo.

Agenda diplomática y reuniones en la capital francesa

La gira por París incluye encuentros con diplomáticos, representantes del sector corporativo europeo y referentes de organismos internacionales.

El jefe de Estado aprovechará la plataforma internacional para exponer las oportunidades de inversión en sectores estratégicos como la energía, la minería y la tecnología.

A su vez, las reuniones diplomáticas apuntarán a consolidar la presencia del país en los mercados europeos tras los recientes acuerdos comerciales negociados.

Exposición ante el empresariado en el Coloquio de IDEA

La participación de Javier Milei en el foro empresarial genera gran expectativa en el sector privado respecto de las proyecciones inflacionarias y cambiarias.

Frente a los ejecutivos reunidos en el evento, el Presidente detallará las metas fiscales del presupuesto y el avance en el proceso de desregulación de la economía.

Con esta intervención a distancia desde el exterior, el Gobierno busca transmitir señales de estabilidad y previsibilidad jurídica para el desembarco de capitales privados.