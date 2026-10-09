Milei volvió a criticar a Lula: "El campeón de la campaña del miedo"

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para arremeter contra su par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva al que definió como "el campeón de la campaña del miedo" y lo acusó de interferir en las elecciones de otros países.

"El campeón de la campaña del miedo (la que ha esparcido por todo el continente interfiriendo en elecciones de otros países) ahora encuentra que los monstruos son los que están en sus filas... say no more...", publicó el jefe de Estado este viernes en su cuenta en X al comentar una nota que daba cuenta de un supuesto pedido de una candidata del Partido de los Trabajadores (PT) para que cierren iglesias cristianas.

Es la segunda crítica en menos de 48 horas que Milei realiza a Lula ya que el miércoles lo había tildado de "ladrón" a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Ese día, el mandatario argentino compartió una historia desde el perfil oficial del Instituto Cato -un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos- que incluía una placa con la imagen del líder del PT frente a un micrófono y la frase en mayúsculas: "LULA LADRÓN".

Debajo de la fotografía, la publicación reprodujo unas declaraciones de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".

En tanto, el domingo, Milei fue uno de los primeros en felicitar a Flávio Bolsonaro por su "histórica elección ante el comunista de Lula" en referencia al triunfo del candidato opositor en la primera vuelta de los comicios presidenciales en Brasil.