Milei volvió a defender a Espert: "Operación política y mediática infame"
El Presidente publicó un extenso mensaje en redes en apoyo al ex diputado nacional, luego de que Fred Machado, vinculado al ex legislador, llegara a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos para desestimar la acusación por narcotráfico.
El presidente Javier Milei renovó este domingo su apoyo al ex diputado nacional José Luis Espert con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales en el que además volvió a formular duras críticas al periodismo.
En el texto que publicó en su cuenta en X, el jefe de Estado sostuvo que Espert fue víctima de una "operación política y mediática infame" por sus vínculos con Fred Machado. El Presidente recalcó que quien fuera financista del ex legislador llegó en las últimas horas a un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos en el que se declaró inocente de la acusación por narcotráfico aunque admitió su culpabilidad de los cargos por lavado de dinero y fraude.
"Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame. Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert", sostuvo Milei.
Y luego añadió: "¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?".
A continuación, insistió en que a Espert "le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina".
Agregó que "muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas públicas" y cerró el mensaje con una declaración de respaldo al ex diputado nacional: "Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad".