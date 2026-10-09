Bullrich tras la reunión con Milei: "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad"

El presidente Javier Milei se reunió con la senadora nacional y jefa de bloque Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos, en medio de los recientes contrapuntos públicos dentro del espacio oficialista.

El encuentro a solas buscó descomprimir las diferencias políticas surgidas tras los cuestionamientos formulados por la legisladora hacia la estrategia del Poder Ejecutivo.

Diálogo directo y declaraciones oficiales

Luego de la reunión, la dirigiente difundió una fotografía junto al jefe de Estado a través de sus redes sociales para dar cuenta del tenor del encuentro.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/bzYEg3r2ZR October 9, 2026

"Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", expresó Patricia Bullrich en su publicación.

Canalización de diferencias internas

La cumbre se concretó tras las objeciones planteadas por la titular de la bancada libertaria sobre el rumbo institucional y las decisiones estratégicas de la administración nacional.

Con este acercamiento, ambos dirigentes buscaron aquietar la interna parlamentaria y alinear las posiciones operativas dentro de La Libertad Avanza.