Milei y Kicillof, muy parejos en intención de voto firme

A un año de las próximas elecciones presidenciales, Javier Milei y Axel Kicillof, dos de los que asoman como principales protagonistas de esa contienda, aparecen prácticamente empatados en intención de voto firme.

Según un relevamiento de Zentrix Consultora correspondiente a septiembre, el Presidente reúne un 28,3% de voto seguro y el gobernador bonaerense, un 27,1%.

Los dos mejoraron respecto de agosto, pero ninguno logró perforar la barrera de los 30 puntos, en un clima social dominado por el pesimismo económico.

En el último mes, Milei llevó su aprobación al 35,2%, tres puntos más que el mes anterior. Pero la mejora no alteró el saldo general: la desaprobación también creció, hasta el 56,8%, y su imagen negativa se ubicó en el 58,5%.

La explicación está en los indecisos. El segmento que no tenía una posición tomada se achicó y se repartió hacia ambos extremos. En otras palabras, el Presidente sumó adhesiones, pero también rechazos.

Kicillof, por su parte, registró un 38,2% de imagen positiva, dos puntos por encima de agosto, y volvió a acercarse a la franja de los 40. Su imagen negativa quedó en el 53,6%. Igual que en el caso de Milei, el crecimiento se dio a costa de quienes antes lo calificaban de forma regular.

Así las cosas, el gobernador supera al Presidente en imagen positiva por tres puntos y tiene casi cinco puntos menos de rechazo. Es una ventaja que el oficialismo provincial mira con atención, aunque todavía no se traduce en votos asegurados.

El punto más revelador del estudio de Zentrix aparece en la composición de cada base de apoyo. Los perfiles de Milei y Kicillof son prácticamente espejos.

Javier Milei y Axel Kicillof mantienen un empate en intención de voto firme, según encuestas.

El respaldo al Presidente se concentra en los sectores de mayores ingresos, los jóvenes y los varones. Su aprobación alcanza el 58,8% en la clase alta y el 42,5% entre quienes tienen de 18 a 39 años. En cambio, cae al 19,8% en los sectores de menores ingresos.

En intención de voto, el patrón se repite: Milei consigue un 43,9% de voto seguro entre los jóvenes y un 37,5% entre los varones, pero baja al 19,9% entre las mujeres y al 22,8% entre los mayores de 60.

Kicillof muestra el recorrido inverso. Su imagen positiva llega al 49,3% en la clase baja, al 45,1% entre las mujeres y al 40% entre los mayores. En voto seguro, alcanza el 40,1% en los sectores de menores ingresos, el 34,6% entre las mujeres y el 29,5% entre los mayores de 60.

De esta manera, la foto induce a esperar una campaña de polarización segmentada. Cada uno parece hablarle a un país distinto, y la elección podría definirse en los grupos intermedios: mujeres jóvenes, clase media, votantes de mediana edad. En esos estratos ninguno de los dos tiene por estos días una ventaja clara.

Los números políticos no pueden leerse por fuera del humor económico. El 57,4% de los encuestados por Zentrix se declaró pesimista sobre el futuro del país, y los ingresos y la incertidumbre económica encabezan la lista de preocupaciones.

El 81,8% considera que su salario no le gana a la inflación y el 67,1% sostiene que el índice que difunde mensualmente el Indec no refleja lo que vive en su día a día.



