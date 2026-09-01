Milei y Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos"

El presidente Javier Milei emitirá un discurso por cadena nacional el próximo jueves por la noche para fijar la postura del Gobierno nacional respecto del reclamo por las Islas Malvinas, tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la revisión de la neutralidad histórica de su país.

El impacto geopolítico de las declaraciones de Donald Trump

La decisión presidencial se tomó durante la reunión de Gabinete concretada este martes en la Casa Rosada. Horas antes del encuentro, Javier Milei anticipó la relevancia del tema al sostener en declaraciones radiales: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos".

El giro diplomático responde a las expresiones del jefe de Estado de Estados Unidos, quien al ser consultado sobre la soberanía británica en el archipiélago reconoció: "Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas".

El escenario abrió un nuevo canal de discusión internacional en medio de las diferencias operativas que mantiene Washington con Londres en materia de gasto en Defensa dentro de la OTAN.

Estrategia diplomática y alineamiento internacional

El objetivo central del mensaje oficial será reafirmar los derechos soberanos de la Argentina sobre el Atlántico Sur y posicionar al país como un socio confiable de Estados Unidos en la región.

Por su parte, el Reino Unido reiteró que la posición sobre las Islas Malvinas no se encuentra sujeta a debate, mientras la Cancillería argentina evalúa los pasos a seguir en los foros internacionales.