Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
EXPECTATIVAS

Milei y Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos"

El Presidente brindará un mensaje este jueves tras las declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía del archipiélago. El Gobierno busca reforzar la postura geopolítica argentina frente al Reino Unido.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presidente Javier Milei emitirá un discurso por cadena nacional el próximo jueves por la noche para fijar la postura del Gobierno nacional respecto del reclamo por las Islas Malvinas, tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la revisión de la neutralidad histórica de su país.

El impacto geopolítico de las declaraciones de Donald Trump

La decisión presidencial se tomó durante la reunión de Gabinete concretada este martes en la Casa Rosada. Horas antes del encuentro, Javier Milei anticipó la relevancia del tema al sostener en declaraciones radiales: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos".

El giro diplomático responde a las expresiones del jefe de Estado de Estados Unidos, quien al ser consultado sobre la soberanía británica en el archipiélago reconoció: "Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas".

El escenario abrió un nuevo canal de discusión internacional en medio de las diferencias operativas que mantiene Washington con Londres en materia de gasto en Defensa dentro de la OTAN.

Estrategia diplomática y alineamiento internacional

El objetivo central del mensaje oficial será reafirmar los derechos soberanos de la Argentina sobre el Atlántico Sur y posicionar al país como un socio confiable de Estados Unidos en la región.

Por su parte, el Reino Unido reiteró que la posición sobre las Islas Malvinas no se encuentra sujeta a debate, mientras la Cancillería argentina evalúa los pasos a seguir en los foros internacionales.

Esta nota habla de:
1
Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados
CLAVE

Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados

2
El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026
CHAU BONO

El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026

3
Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?
HÉROE

Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?

4
Las tres buenas noticias que ANSES tiene para los jubilados en septiembre 2026
NOVEDADES

Las tres buenas noticias que ANSES tiene para los jubilados en septiembre 2026

5
Titulares de la AUH: el simple trámite para recibir hasta $190.000 más por hijo
ATENTIS

Titulares de la AUH: el simple trámite para recibir hasta $190.000 más por hijo

Últimas noticias de Javier Milei