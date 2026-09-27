Ministro chileno definió al Reino Unido como un "país amigo" que "ejerce soberanía en Malvinas hace 200 años"

Otra vez la relación entre Argentina y Chile volvió a quedar atravesada por la cuestión Malvinas ya que Fernando Barros, ministro de Defensa del gobierno de Antonio Kast, definió al Reino Unido como un "país amigo" y remarcó que "ejerce soberanía" en las islas "hace 200 años".

"Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía", expresó el funcionario trasandino que además manifestó que una eventual solución debe contemplar "la voluntad e interés de las personas involucradas".

Añadió que "una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica".

A nivel regional, Chile continúa suscribiendo documentos del Mercosur que respaldan los derechos argentinos en la disputa de soberanía.

Fernando Barros también respaldó el corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas.

Durante la cumbre del bloque en Asunción en junio de este año, Kast participó de la declaración especial sobre Malvinas. El texto reafirmó los términos de la declaración de 1996 y reiteró el respaldo a los "legítimos derechos" de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido. También señaló que las medidas unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en controversia no son compatibles con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas. Por eso, los dichos de Barros abren un interrogante sobre el alcance que tendrá la posición expresada por el ministro en la política exterior.

Apoyo al corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas

Asimismo, las declaraciones de Barros fueron durante una entrevista con Radio Polar en el marco del debate por la apertura de una ruta marítima entre el sur de Chile y las Malvinas. Al respecto, el ministro indicó que la comunidad de Magallanes tiene derecho a desarrollar actividades comerciales y afirmó que no veía inconvenientes en que esas operaciones se concreten.

El proyecto impulsado por autoridades locales de Magallanes y sectores empresariales de la región apunta a establecer un corredor marítimo con las islas para ampliar los vínculos comerciales y logísticos con el archipiélago.

Radio Polar ya había informado durante septiembre sobre el respaldo del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a una apertura comercial con las islas y sobre la discusión en torno a una eventual ruta hacia Malvinas.