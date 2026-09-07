Ministro israelí pidió a Netanyahu reconocer la soberanía de Argentina sobre las Malvinas: "Británicos le roban violentamente al pueblo argentino"

Uno de los principales funcionarios del gobierno de Israel, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, expresó este lunes su respaldo al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas e incluso pidió sanciones para Gran Bretaña. "Le roban el dinero al pueblo argentino", denunció.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, Ben-Gvir subrayó que "es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino".

En este marco, cuestionó que "los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino".

"Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe", sentenció el ministro israelí en su publicación.

El mensaje de Ben-Gvir se produjo en medio del renovado debate sobre la soberanía de Malvinas tras los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que podía revisar el apoyo de su país a Gran Bretaña debido a la falta de acompañamiento durante la guerra contra Irán.

En tanto, el presidente argentino, Javier Milei, anunció la semana pasada medidas vinculadas con Malvinas como el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el territorio de las islas y circundantes para extraer recursos, la implementación de un Consejo de Seguridad Nacional y la creación de una base naval en Tierra del Fuego.