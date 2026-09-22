Monteoliva cruzó a la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil: "Le hace daño a las víctimas"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó fuertemente a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis tras su decisión de dictar la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y dejar en libertad a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo.

"Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo", aseguró la funcionaria al referirse a la resolución dictada por la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Como bien se informó, ese fallo desató una controversia política con pedidos de juicio político en contra de la magistrada por parte del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Por su parte, Monteoliva marcó su disconformidad con el criterio adoptado por la magistrada y recordó que la nueva legislación penal juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos para responder a una deuda histórica.

En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad enfatizó: "Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador".

La magistrada Laura Beatriz De Marinis falló contra la baja de la imputabilidad que desató pedidos de juicio político.

Asimismo, la ministra destacó el trabajo judicial en el país al señalar que se cuenta con jueces y fiscales "tan valientes, tan valiosos". "Trabajamos y avanzamos tanto, que realmente creo que este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, le hace daño a las víctimas, y atentan contra lo que venimos sosteniendo y defendiendo", reiteró.

Luego, rechazó que la liberación sea la respuesta ante la comisión de un delito. "Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí", precisó, ante Infobae, remarcando que el abordaje del problema debe contemplar tanto a las víctimas como al adolescente involucrado.

Consultada sobre los mecanismos legales existentes para modificar el escenario planteado por la resolución judicial, Monteoliva anticipó la posibilidad de revisar las alternativas disponibles en el plano institucional.

"Habrá que ver si hay herramientas o decisiones puntuales para revertir situaciones", respondió la funcionaria, al tiempo que insistió en la necesidad de analizar los pasos a seguir: "Hay que evaluar muy bien qué herramientas se pueden tomar para revertir este tipo de situaciones".

¿Quién es la jueza que declaró inconstitucional la ley penal juvenil en CABA?





La magistrada De Marinis inició su carrera en el sistema judicial en 2006, antes de graduarse como abogada, desempeñándose en diversas áreas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Desde 2017 ejerció como Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil.

En marzo de 2023 concursó ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y, el 19 de diciembre de ese año, juró ante el Tribunal Superior de Justicia porteño para asumir en su cargo actual.

Apenas once días después de jurar, el 28 de diciembre de 2023, intervino en el caso contra Carlos Manuel Andrés, el joven condenado por la brutal golpiza al playero Arturo López en Monserrat.

En aquella oportunidad, la magistrada revocó la prisión domiciliaria del agresor, basándose en el control de una tobillera electrónica y aplicándole la prohibición de salir del país, decisión que provocó el rechazo de la familia de la víctima.



