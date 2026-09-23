Monteoliva dio detalles de los feriados y los operativos de seguridad por la visita de León XIV a la Argentina

El Gobierno de Javier Milei ratificó que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país por la visita del papa León XIV. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras la reunión con autoridades de la Iglesia. Además, brindó detalles de los operativos que se llevarán a cabo durante las actividades que encabezará el sumo pontífice en el país.

"El tema de feriados era a discutir en la mesa y efectivamente el lunes 9 de noviembre será feriado nacional para todas las jurisdicciones", anunció Monteoliva. Se trata del primer día hábil tras la llegada del Papa, quien arribará al país el domingo 8 procedente de Uruguay.

En una entrevista radial, Monteoliva además indicó que el martes 10 y el miércoles 11 la Ciudad y Provincia de Buenos Aires y Córdoba "harán la solicitud correspondiente para que ese feriado esté planteado en sus jurisdicciones". "Esto permite al país empezar a organizarse. Sabemos que es una actividad que va a implicar movimiento en rutas, de gente que va a llegar desde el fin de semana", señaló.

Funcionarios del Gobierno y representantes de la Iglesia se reunieron para ultimar detalles de la visita de León XIV.

Resaltó, en este marco, que la visita de León XIV será un "hecho histórico". "Estamos trabajando con un aforo aproximado en 7 millones de personas para todos los eventos masivos", apuntó y estimó que a la misa que brindará el Papa en la Basílica de Luján asistirán 2 millones de personas.

Operativos de seguridad

La ministra, por último, informó que todos los efectivos de las fuerzas federales de la Argentina estarán disponibles para el dispositivo de seguridad.

"Realmente será un dispositivo de seguridad nunca antes visto, y a esto le sumamos tres aeropuertos, porque Su Santidad viene en Aerolíneas Argentinas desde Montevideo, y lo vamos a llevar hasta Perú que es el destino final de su viaje", apuntó.