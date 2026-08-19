Monteoliva reconoció que en las Fuerzas aumentó la tasa de agentes que se quitaron la vida

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó un incremento en la tasa de uniformados que se quitaron la vida dentro de las Fuerzas de Seguridad y señaló al endeudamiento como una de las causas principales.

La funcionaria advirtió que la problemática se intensificó de manera generalizada en toda la sociedad: "Hay más (de estos casos) en las fuerzas , sí. Pero también se incrementaron [... en el país, y las fuerzas federales no escapan a esa realidad",

Según las cifras oficiales expresadas por la titular de la cartera en declaraciones radiales, los casos dentro de las fuerzas aumentaron un 30% en 2025 respecto al año previo. Además, remarcó que la tasa general en Argentina se ubica en 22,7 decesos por motus propio cada 100.000 habitantes.

Análisis de las causas y endeudamiento interno

La ministra detalló que la situación económica golpea a los efectivos debido a compromisos financieros formales e informales. Explicó que muchos agentes constituyen el único ingreso familiar registrado, lo que los lleva a actuar como garantes o sostén financiero de sus allegados.

Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad intensificó el acompañamiento en salud mental dentro de sus políticas de bienestar. Entre los dispositivos desplegados para brindar contención directa se destacan las labores realizadas por las capellanías institucionales.

Gestiones salariales con el equipo económico

Respecto a los reclamos por los bajos salarios en el sector, Alejandra Monteoliva indicó que trabaja junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, y la Jefatura de Gabinete para encontrar mecanismos de alivio económico.

Declaraciones y detalles

Durante la entrevista en radio, la ministra informó que se determinó mediante un "análisis detallado" efectuado por su cartera que el principal problema en relación al foco de la nota, es "el tema de la salud mental".



Ante esto, la funcionaria destacó quese tomó como "un eje de trabajo en el marco de las políticas de bienestar" que el ministerio tiene como propiedad. En esta línea detalló que "hacemos un acompañamiento" de las problematicas y "venimos trabajando con distintas medidas".

Aquí, subrayó que una de ellas "es explicar cuestiones de ayudas financieras".

"Tenemos niveles de endeudamiento , muchas veces formales e informales al interior de la fuerza, y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar", reconoció.



En paralelo, sostuvo que "también se incrementaron (los casos que la gente de quita la vida) en el país, y las fuerzas federales no escapan a esa realidad".

Previo a concluir habló de datos generales y como trabaja el Gobierno con medidas preventivas que causen efecto.