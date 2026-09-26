Monteoliva reveló detalles de la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó nuevos detalles sobre la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto, prevista para el miércoles 11 de noviembre.

Además, confirmó que el proceso de mudanza comenzará próximamente, aunque evitó precisar una fecha definitiva para el cierre del histórico penal porteño.

La ministra de Seguridad brindó detalles sobre la organización de la visita papal y el futuro de la cárcel de Devoto.

¿Cómo será el encuentro del papa León XIV con los presos de Devoto?

Durante una reciente entrevista, la funcionaria explicó cómo se desarrollará el encuentro del Sumo Pontífice con las personas privadas de libertad en la cárcel de Devoto.

Monteoliva explicó que la actividad no será multitudinaria y que participará únicamente un grupo reducido de internos, seleccionado a partir del trabajo que desarrolla la pastoral penitenciaria.

Dicha elección, la selección estará a cargo de la Iglesia Católica, que tendrá en cuenta las historias personales de los internos. Esa información será enviada previamente al Vaticano para que el Pontífice conozca sus experiencias antes de reunirse con ellos.

León XIV llegará a la Argentina en noviembre y encabezará distintas actividades religiosas durante su estadía.

Por otro lado, según precisó la ministra, la reunión tendrá una duración aproximada de 20 minutos e incluirá una bendición para los detenidos convocados.

Además, volvió a confirmar que, durante la actividad solo estarán presentes León XIV, los internos seleccionados y algunos miembros del Servicio Penitenciario Federal.

Por último, la funcionaria también aclaró que la ceremonia no contemplará el tradicional lavado de pies y estará centrada en las experiencias personales de quienes participen.

El tradicional gesto de humildad y servicio del Papa no estará incluido en el encuentro previsto con los internos de Devoto.

Un importante operativo de seguridad para recibir al Pontífice

La llegada de León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre, mientras que su estadía en el país se extenderá hasta el miércoles 11.

El dispositivo de seguridad abarcará la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con un despliegue de 120 horas ininterrumpidas.

Según las estimaciones oficiales, se espera una convocatoria global de aproximadamente siete millones de personas entre las distintas actividades religiosas y encuentros programados.

El esquema contempla la supervisión de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, con participación de organismos nacionales y autoridades de las jurisdicciones involucradas.

El Gobierno prepara un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades del papa León XIV durante su visita a la Argentina.

¿Cuándo cerrará la cárcel de Devoto?

Otro de los puntos abordados fue el traslado de los detenidos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, un proceso que coincide con la llegada del Papa a la Argentina.

Monteoliva recordó que desde comienzos de año se había previsto avanzar con la mudanza durante el último trimestre de 2026.

En ese sentido, confirmó que el procedimiento se realizará por etapas y que comenzará próximamente, aunque todavía no existe una fecha definitiva para completar el traslado.

El nuevo complejo penitenciario recibirá progresivamente a los detenidos de Devoto, en el marco del proceso de traslado anunciado por el Gobierno.

La ministra aseguró que las tareas continúan dentro del cronograma establecido y remarcó que una operación de estas características requiere una planificación progresiva.

Por lo tanto, la visita papal se desarrollará mientras continúa el proceso de reorganización del establecimiento penitenciario.