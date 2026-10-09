Monteoliva estimó que la cárcel de Devoto quedará vacía antes de fin de año

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el inicio del operativo de mudanza de los internos alojaos en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la nueva cárcel de Marcos Paz.

El Gobierno nacional prevé desocupar totalmente el histórico establecimiento de Villa Devoto antes del cierre de este año, tras el convenio firmado entre la Nación y la administración porteña.

Detalles de la logística y trazabilidad

El dispositivo contempla la clasificación previa de los detenidos según su nivel de peligrosidad y el delito atribuido. Cada preso portará una pulsera identificatoria con código QR para garantizar el control total durante los traslados hacia Marcos Paz.

Las derivaciones se realizarán mediante convoyes integrados por camionetas de traslado, unidades de escolta, motocicletas y helicópteros. En el operativo intervendrán efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal.

Pausa programada por la visita papal

El cronograma oficial sufrirá una interrupción temporal con motivo de la visita del papa León XIV, prevista para mediados de noviembre.

Durante esa jornada, el Santo Padre mantendrá una actividad en el penal con un grupo reducido de internos. Tras la partida del pontífice, las fuerzas de seguridad retomarán de forma inmediata las tareas de traslado hasta completar la desocupación definitiva del predio.