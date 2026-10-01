Morosidad: el 82% de los hogares tiene al menos una deuda

La morosidad es una problemática que afecta a miles de familias y según un relevamiento de una consultora privada, el 82% de los hogares tiene al menos una deuda.

El informe fue realizado por la consultora QSocial y además arrojó que el 36% de los encuestados registra atrasos en sus pagos o tiene compromisos que no puede afrontar.

El estudio se concretó a nivel nacional de manera online sobre 1.504 casos durante septiembre de 2026.

Con un 57%, las compras en cuotas que todavía se están abonando encabezan los compromisos declarados, seguidas por el dinero prestado por familiares o amigos, con un 46%, y los préstamos de aplicaciones, billeteras o financieras, con un 44%. Además, el 41% declara deudas de servicios o impuestos; el 38% tarjetas refinanciadas o por las que paga el mínimo; el 34% préstamos personales bancarios, y el 9% créditos hipotecarios. El sondeo aclara que las distintas modalidades pueden coexistir dentro de un mismo hogar.

Desaprobación de la gestión Milei

Según la encuesta de QSocial, la desaprobación de la gestión de Javier Milei llegó en septiembre al 61% frente a una aprobación del 35%, una diferencia de 26 puntos porcentuales. La serie presentada por la consultora muestra que el respaldo había alcanzado el 51% en diciembre de 2025 y descendió al 31% en junio de este año. Desde ese mínimo recuperó cuatro puntos.

En tanto, el 34% de los consultados considera que la economía está en retroceso, el 22% la ve estancada y otro 27% sostiene que crece, pero que esa mejora solo es percibida por algunos sectores. Solo el 12% afirma que la economía está creciendo y que ese avance ya se nota en la mayoría de la población.

El material difundido identifica el relevamiento como una encuesta nacional online de septiembre de 2026, pero no precisa las fechas de realización, el diseño muestral ni el margen de error.