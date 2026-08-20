Movilización a Plaza de Mayo por el "preocupante" cierre de empresas: "Las pymes también son argentinas"

Este jueves, desde las 9, representantes del sector Pyme se concentrarán en la Plaza de Mayo para advertir sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas (Pymes), la caída del actividad económica y las dificultades que enfrentan para sostener la producción y la rentabilidad.

En el Día del Empresario Nacional, distintas entidades del sector se reunirán frente a la Casa Rosada bajo la consigna "las pymes también son argentinas", una frase presentada con una estética similar a la bandera utilizada por los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 en su reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Las pymes también son argentinas": el reclamo de las pequeñas y medianas empresas al Gobierno.

La protesta del sector empresario en los alrededores de la Casa de Gobierno coincidirá la movilización convocada para este jueves por la CGT, las CTA, La UTEP y Endeudados Organizados hacia el Ministerio de Economía.

Se trata de convocatorias independientes, aunque ambas plantean demandas dirigidas al Gobierno y reclaman medidas destinadas a aliviar las dificultades que atraviesan las familias endeudadas y distintos sectores de la economía.

Marcha de las Pymes hacia Casa Rosada

Las organizaciones empresarias buscan que la situación del entramado productivo gane espacio en la agenda pública y reclaman respuestas del Gobierno. Entre los planteos figura también el tratamiento en el Congreso del proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), respaldó la convocatoria: "Entendemos y compartimos la preocupación porque representa una realidad que vivimos todos los días. Es necesario que la situación del sector productivo sea escuchada y que se generen respuestas concretas".

El objetivo de la movilización es, según sus organizadores, "poner en agenda la crisis que atraviesa el entramado productivo". En particular, visibilizar las consecuencias que atribuyen al cierre de empresas, la disminución de la actividad y los problemas que enfrentan las pymes para mantener sus niveles de producción y rentabilidad.

La convocatoria reúne a numerosas organizaciones empresarias. Entre ellas se encuentran ENAC, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), entre otras.