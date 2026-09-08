Movimientos sociales marcharán al Congreso por los endeudados

Diversas organizaciones sociales, lideradas por el movimiento Libres del Sur, marcharán el próximo miércoles hacia el Congreso de la Nación con el objetivo de exigir el avance legislativo de las iniciativas de la oposición que buscan otorgar medidas de alivio económico a las familias morosas.

La medida pretende visibilizar el sobreendeudamiento familiar que afecta a trabajadores y jubilados, al tiempo que busca sumar la adhesión de otros sectores críticos de las medidas económicas del Gobierno nacional.

Proyectos de alivio y reclamos por usura financiera

La jornada de protesta se da en el marco de las demandas por el tratamiento de propuestas parlamentarias destinadas a fijar topes a las tasas de interés y establecer un mecanismo de desendeudamiento para los sectores más vulnerables.

Desde los sectores convocantes han señalado su disconformidad con las condiciones del crédito al consumo y el impacto del costo financiero sobre la economía doméstica.

En ese sentido, la dirigente nacional Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, expresó: "Queremos manifestar nuestro descontento con las tasas usurarias que viene cobrando desde la plataforma de comercio electrónico y servicios financieros digital más grande de América Latina, con tasas de interés de casi el 1400%".

La dirigente de la agrupación remarcó que las altas tasas de interés aplicadas por plataformas fintech y entidades crediticias han agravado el atraso en los pagos de préstamos y servicios básicos.

Articulación de medidas y críticas al esquema económico

Como parte del plan de acción que antecede a la marcha parlamentaria, la agrupación Libres del Sur promovió previamente medidas de protesta dirigida contra plataformas de servicios financieros, entre ellas la citada firma de venta de productos on-line.

Con la movilización al recinto legislativo, los movimientos sociales buscan unificar reclamos y denunciar el deterioro de los ingresos familiares.

Desde el entorno de Silvia Saravia aportaron que buscan que otras organizaciones sociales se adhieran a este tipo de actividades que pretenden denunciar la situación de los trabajadores y, además, criticar al oficialismo libertario encabezado por el presidente Javier Milei. La convocatoria en el centro porteño mantendrá como eje central la solicitud de respuestas normativas ante el incremento de la mora generalizada.