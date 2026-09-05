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Sábado, 5 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TENÍA 76 AÑOS

Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

La noticia fue confirmada por una de sus hijas a través de una publicación en su cuenta de Instagram. No se detalló el causante del deceso del exfuncionario.

Gabriel Arias
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El mundo político se encuentra de luto por la noticia de la muerte de Alberto Iribarne, quien fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner: falleció este sábado a los 76 años.

La información fue brindada por una de sus hijas, Inés, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, aunque no se especificó cuál fue el causante del deceso del exfuncionario.

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Iribarne fue un destacado abogado y dirigente peronista de extensa trayectoria, y había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1950 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1974.

Desde joven estuvo vinculado al Partido Justicialista y ocupó distintos cargos partidarios y en la administración pública.

Labor en el Gobierno de Kirchner

Durante la administración de Néstor Kirchner ocupó distintos cargos: primero fue síndico general de la Nación, entre 2003 y 2004, y luego secretario de Seguridad Interior.

En julio de 2005, tras la salida de Horacio Rosatti, asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cargo que mantuvo hasta el final del mandato de Kirchner, en diciembre de 2007.

En 2019, Alberto Fernández lo eligió como embajador argentino en Uruguay, aunque fue designado formalmente en 2020, y permaneció al frente de la representación diplomática argentina en Montevideo hasta el final de ese gobierno.


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