Murió Augusto César Belluscio, exministro de la Corte Suprema

El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Augusto César Belluscio, falleció a los 96 años. El destacado jurista y académico de amplio prestigio constitucional había integrado el máximo tribunal del país tras el retorno de la democracia, siendo designado en 1983 por el expresidente Raúl Alfonsín.

Su nombramiento se produjo en el inicio del proceso democrático argentino, en una etapa de reorganización institucional donde la Corte Suprema debió resolver causas trascendentales vinculadas al juzgamiento de las juntas militares y la restauración de las garantías constitucionales.

Trayectoria judicial, académica y producción doctrinaria

Formado en la Universidad de Buenos Aires, Augusto César Belluscio ejerció una prolífica carrera académica como profesor titular de Derecho Civil y autor de numerosos tratados jurídicos y obras de referencia en el ámbito del derecho de familia y sucesiones. Su labor doctrinaria sirvió de consulta obligada para generaciones de abogados y magistrados.

Dentro de la Corte Suprema, se desempeñó como magistrado durante más de dos décadas, ocupando también la vicepresidencia del máximo fuero. Su renuncia al tribunal se produjo en el año 2005, luego de haber cumplido un extenso ciclo en el servicio de la justicia federal.

Legado institucional y reconocimiento en el fuero judicial

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, integrantes del ámbito judicial, colegios de abogados y organismos de la ciencia jurídica expresaron sus condolencias a sus allegados. Los especialistas destacaron su rigor técnico y la solidez doctrinal de sus votos a lo largo de su paso por la máxima magistratura.

El fallecimiento de Augusto César Belluscio marca la partida de una de las figuras históricas del derecho argentino que formó parte de la renombrada "Corte de la democracia", cuyo desempeño sentó precedentes fundamentales para el ordenamiento jurídico de la Argentina contemporánea.