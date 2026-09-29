Murió Juan Carlos Pagotto: desde Javier Milei hasta la oposición, así despidieron al senador

La muerte del senador nacional de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto generó una profunda conmoción en el arco político, que en las últimas horas dejó sus condolencias a familiares y seres queridos a través de las redes sociales.

El presidente de la Nación, Javier Milei, envió un escueto "QEPD", mientras que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, sostuvo que lamenta "profundamente" el deceso del legislador, al que lo calificó como "un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país".

"Lamento el fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Acompaño a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Que Dios les dé fortaleza y consuelo, y eterno descanso a su alma", enfatizó la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Lamento el fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

Acompaño a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.

Que Dios les dé fortaleza y consuelo y eterno descanso a su alma. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 29, 2026

Por su parte, la cuenta oficial de X de la Vocería Presidencial expresó "en nombre del Gobierno Nacional" su más sentido pésame a la familia y seres queridos del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. "Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza y a todo el pueblo riojano", indicaron.

Queremos expresar en nombre del Gobierno Nacional nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del Senador Nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy.



Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza y a... pic.twitter.com/F5i2rfnPDw — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

La senadora Patricia Bullrich se hizo eco de la noticia, quien celebró "su compromiso y dedicación" para que puedan "avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país".

Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado.



Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 29, 2026

Hoy despido con una tristeza enorme al Dr. Juan Carlos Pagotto.



Juan Carlos tuvo una enorme trayectoria profesional. Comenzó desde muy joven en la política, pero en un momento de su vida decidió dar un paso al costado y dedicarse de lleno al ejercicio de la abogacía, donde... — Martin Menem (@MenemMartin) September 29, 2026

"Juan Carlos fue una gran persona. Un gran amigo de sus amigos, y alguien que acompañó durante tantos años a mi familia, y a buena parte de la historia de La Rioja, con una cercanía y una generosidad que quienes lo conocimos vamos a recordar para siempre", remarcó el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem.

La despedida de los sectores opositores

Los sectores opositores al gobierno también enviaron sus condolencias por la pérdida del senador. Uno de los primeros fue el senador de Unión por la Patria Juan Manzur, que detalló que "más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto".

Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento del senador nacional Juan Carlos Pagotto.



Más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto.



Saludo a sus familiares y amigos en este doloroso momento. Que descanse en paz. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 29, 2026

La exvicegobernadora riojana y senadora del PJ, Florencia López, indicó que le "duele muchísimo la partida" del senador Juan Carlos Pagotto porque compartieron "la responsabilidad de representar a la provincia, cada uno desde sus convicciones, con respeto mutuo y diálogo".

Me duele mucho la partida del Senador Juan Carlos Pagotto. Compartimos la responsabilidad de representar a nuestra provincia, cada uno desde sus convicciones, con respeto mutuo y diálogo. Mi abrazo sincero a su familia y amigos. Que en paz descanse. pic.twitter.com/44gmERfJuj — Florencia López (@Florelop) September 29, 2026

"Desde el bloque Pro expresamos nuestras condolencias a familiares y seres queridos del senador Juan Carlos Pagotto. Nuestro afecto y solidaridad en este doloroso momento. Que en paz descanse", subrayaron desde la cuenta oficial del bloque de diputados del PRO en X.

Desde el Bloque PRO expresamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos del senador Juan Carlos Pagotto. Nuestro afecto y solidaridad en este doloroso momento. Que en paz descanse. — PRO Diputados (@prodiputados) September 29, 2026

En el mismo espacio político, el senador nacional por Misiones Martín Goerling lamentó el fallecimiento y envió un mensaje de acompañamiento "a sus seres queridos y a sus compañeros de bloque".

Lamento el fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros de bloque en este momento. QEPD. — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) September 29, 2026



