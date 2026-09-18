Murió Juan Honorio, padre de la diputada Victoria Tolosa Paz: "Vi tu lucha hasta el final"

Juan Honorio Tolosa Paz, padre de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, murió este jueves a los 76 años luego de permanecer internado durante varios días por un cuadro de salud que incluyó una insuficiencia cardíaca, después de haber sufrido un aneurisma.

"Una nunca está preparada para sentarse a escribir el día en que su padre se va. Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final", expresó la funcionaria en su cuenta de la red social X.

La carta que publicó Victoria Tolosa Paz.

Y agregó: "Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida"

Quién era Juan Honorio Tolosa Paz

"Chanfle" Tolosa Paz era una figura conocida en La Plata por las distintas actividades que desarrolló a lo largo de su vida, con una trayectoria marcada por diferentes ámbitos profesionales y personales.

Durante su juventud estuvo vinculado al rugby y formó parte del equipo de Los Tilos. Además, estudió Veterinaria y llegó a desempeñarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Sin embargo, luego decidió orientar su carrera hacia una actividad completamente diferente: la astrología. Con el paso de los años se especializó en astrología psicológica y desarrolló parte de su trabajo en España, donde dictó seminarios.

La propia funcionaria habló en distintas oportunidades sobre su padre y lo definió como un "trotamundos", al recordar sus estadías en Brasil y Europa y su posterior regreso para reencontrarse con sus hijos.

En una entrevista durante la campaña electoral de 2021, la diputada contó que su padre realizaba cartas astrales para numerosas personas y aseguró: "No sólo nosotros tenemos cartas astrales. También los países tienen cartas astrales".

Juan Honorio estuvo casado con Laura Figliozzi y tuvo cuatro hijos: Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio. La familia había atravesado otra tragedia en 2018, cuando murió su hijo Juan Honorio, de 38 años, tras sufrir un accidente con su moto.