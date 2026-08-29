Myriam Bregman cruzó a Milei, apostó por "patear el tablero por izquierda" y propuso romper con el FMI

Myriam Bregman volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei y sostuvo que para enfrentar a la ultraderecha no alcanza con advertencias, sino que es necesario "derrotarla".

La dirigente del Frente de Izquierda fue invitada al programa "Cara a Cara" de Crónica, El Streaming, en donde apuntó contra los acuerdos entre sectores políticos y planteó una transformación de fondo para la Argentina.

Durante la entrevista, Bregman sostuvo que su espacio quedó "peleando en la calle" y "en el recinto", sin negociar sus votos. En ese sentido, afirmó: "Milei ganó pateando el tablero por derecha; yo quiero patear el tablero por izquierda".

Bregman cuestionó a Milei y a la dirigencia política

La dirigente consideró que el Gobierno cuenta con el respaldo de Donald Trump y de sectores de la ultraderecha internacional, por lo que, según su mirada, no alcanza con amenazarlo políticamente.

"A este gobierno con amenazarlo no hacés nada. Es un gobierno de ultraderecha, tiene la banca de Trump y de la ultraderecha mundial. Con decirle 'Cuidado que viene el cuco', no pasa nada: tenés que derrotarlo", sostuvo.

Consultada sobre si podía mencionar alguna medida positiva de Milei, fue tajante: "Nada, ni peinarse".

Bregman también cuestionó la construcción de frentes políticos con el único objetivo de enfrentar al oficialismo. "Ganarle a la derecha no significa que el pueblo va a ganar", afirmó, y sostuvo que cambiar las condiciones de "entrega, sumisión y endeudamiento" no puede hacerse mediante un frente "anti".

En esa línea, criticó los acuerdos entre dirigentes y reclamó una mayor participación desde las bases. "Nadie es dueño de los votos de nadie", sostuvo, antes de plantear: "Basta de jefecitos que dan órdenes desde arriba. Es el momento de autoorganizarse".

Su propuesta para la economía y la deuda con el FMI

Entre sus principales propuestas, Bregman planteó romper con el Fondo Monetario Internacional y desconocer la deuda de manera soberana.

"La hoja de ruta es romper con el Fondo Monetario Internacional: desconocer esa deuda de forma soberana. Es una deuda que se pagó mil veces", afirmó, al considerar que se trata de "una estafa".

Además, cuestionó la utilización de decretos y propuso una Asamblea Constituyente libre y soberana para discutir, según su planteo, las bases del "sometimiento del país".

La dirigente también se refirió a Cristina Kirchner. Aunque marcó distancia política, sostuvo que considera injusta su situación judicial: "Yo no tengo nada que ver con Cristina Kirchner, pero está injustamente presa".

Sobre la última dictadura militar, afirmó que en la Argentina de los años 70 hubo un genocidio y consideró que el discurso de "memoria completa" representa, en parte, una derrota para el Gobierno porque, según su interpretación, al oficialismo "le gustaría reivindicar directamente la dictadura".







