Nación falló a favor de Mendoza en el conflicto con La Pampa por la represa Los Nihuiles sobre el río Atuel

El Gobierno de Javier Milei respaldó a Mendoza en su disputa con La Pampa y dispuso que la provincia cuyana pase a cobrar la totalidad de las regalías hidroeléctricas de la represa Los Nihuiles, ubicada sobre el río Atuel.

Así lo determinó mediante el Decreto 982/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida deroga el Decreto 1560/73, dictado el 26 de febrero de 1973 por el entonces gobierno militar, y responde a dos razones concurrentes: los fallos de la Corte Suprema de 2003 y 2009, que convalidaron el criterio del Decreto 141/95 -que asocia el derecho a regalías a la ubicación de la fuente hidroeléctrica, no a la trayectoria del río-; y la convocatoria al proceso licitatorio del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles dispuesta por el Decreto 667/2026, que hizo urgente unificar el marco regulatorio antes del otorgamiento de la nueva concesión.

Entre los considerandos se apuntó que la Procuración del Tesoro de la Nación avaló la medida en dos oportunidades, señalando que "el Decreto 1560/73 debía ser sustituido y que el porcentaje al que alude el artículo 43 de la Ley 15.336 y sus modificaciones, en el caso del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, debía liquidarse, en lo sucesivo, íntegramente a la Provincia de Mendoza".

La decisión tiene impacto en la distribución del 12% de las regalías que el artículo 43 de la Ley 15.336 establece sobre el importe de la energía vendida, que hasta hoy se repartía en partes iguales entre ambas provincias.

Repercusiones: la celebración de Cornejo y la feroz crítica de Ziliotto

Tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, publicó un mensaje en su cuenta en X en el que resaltó que la provincia "recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles".

"El Decreto pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica íntegramente en territorio mendocino, las regalías corresponden en su totalidad a nuestra provincia", recalcó y añadió que "es un logro histórico para Mendoza". "Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos", sentenció.

Por la misma vía, el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó con dureza la decisión de la gestión de La Libertad Avanza. "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías", criticó.

Y enfatizó: "¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!".