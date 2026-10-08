Nación y Ciudad firmaron el acta que permitirá el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

Los gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires firmaron este jueves el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz para comenzar elo traslado de los presos que se encuentran en la cárcel de Devoto.

En el acto estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

DE DEVOTO A MARCOS PAZ: UN PASO MÁS Junto a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia; Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros; y Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmamos el Acta de Recepción Provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz para avanzar con el proceso de traslado de los internos de Devoto de manera planificada, gradual y segura. Seguimos. Ley y orden. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 8, 2026

Al salir del encuentro, Karina Milei conversó con la prensa y destacó: "Que se pueda hacer este traslado después de tanto tiempo es muy importante. Es un gran trabajo en conjunto entre Nación y Ciudad".

Luego sostuvo que el oficialismo trabajará de manera articulada con la gestión de CABA "en las cosas que sean para ayudar a todos los argentinos" y a modo de ejemplo, resaltó el acto de este jueves, ya que según afirmó, constituye "un gran cambio".

Por su parte, Monteoliva aseguró que el traspaso representa un "hito histórico", debido a que, se "inicia una fase que es significativa, en una mudanza de una cárcel que es compleja, planificada como nunca antes con un sistema de pruebas que nunca sucedió en el país y un comando unificado de las cinco fuerzas federales que van a estar a cargo".

Precisó que el proceso consistirá en la mudanza de 1.500 internos, "con un componente adicional que es la visita de su santidad al penal" en referencia al recorrido que León XIV realizará por el penal de Devoto durante su paso por la Argentina.

"Vamos a arrancar la mudanza, quedará un pequeño grupo, suspendemos la mudanza por unos días durante la visita y luego retomaremos durante la segunda quincena de noviembre", indicó la funcionaria que estimó para el término de este año la finalización del traslado.

A su turno, Jorge Macri agradeció "la voluntad política del Gobierno Nacional", que junto con la labor de la administración porteña y los equipos del Ministerio de Seguridad se pudo concretar "algo que durante décadas se persiguió y no se logró".

Hoy le entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz terminada. Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto. Junto a Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez y Gabino Tapia, nos reunimos con @KarinaMileiOk , @AleMonteoliva , @diegosantilli , @juanbmahiques y @PilarRamirezmpr para firmar el acta de entrega. Gracias al gran trabajo en conjunto, y a la voluntad política del Gobierno Nacional, podemos cumplir con un reclamo histórico de los vecinos de Devoto. Estas cosas se logran cuando hay decisión de ambas partes. Ley y orden. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 8, 2026

"Esto es una gran noticia, no solo para Devoto, sino todos los barrios que lo rodean. Hubo mucha voluntad y sobre todo mucha decisión de lo que prime sea el interés del vecino. Devolverle al barrio esa tranquilidad que se merece", subrayó.

En esa línea en su cuenta de la red social X, el líder de la Ciudad comunicó: "Hoy le entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz terminada. Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto".

"Gracias al gran trabajo en conjunto, y a la voluntad política del Gobierno Nacional, podemos cumplir con un reclamo histórico de los vecinos de Devoto. Estas cosas se logran cuando hay decisión de ambas partes. Ley y orden", concluyó.