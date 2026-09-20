Nadia Beller declarará esta semana en la causa ANDIS

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, declarará el miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La abogada brindará su testimonio a las 10 hora argentina por videollamada desde Bolivia.

A pedido del fiscal federal Franco Picardi, Beller expondrá acompañada de fiscales de dicho país para resguardar su integridad, debido a su estado de salud tras el ataque que sufrió por parte de supuestos sicarios el pasado 17 de agosto.

Desde su internación, la mujer había asegurado en una entrevista que Cerimedo y Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios del ex titular del ANDIS, Diego Spagnuolo, que derivaron en la investigación judicial en Argentina. "Él sabe que lo tengo grabado", afirmó.

Desde su internación, Beller aseguró en una entrevista que Cerimedo y Natalia Basil filtraron los audios de Spagnuolo.

Basil estuvo en pareja con Cerimedo y ocupó el cargo de directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas dentro de la ANDIS. Renunció en noviembre de 2024.

En tanto, el pasado 18 de septiembre, Beller declaró ante la Justicia boliviana en la causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito y entregó su celular, el cual contiene dichas grabaciones y chats con el consultor allegado a Javier Milei.

Su abogado Jerjes Justiniano Atalá indicó que Picardi podría solicitar a la Fiscalía de Bolivia el acceso a los archivos para que puedan ser analizados y sumarlos como posibles pruebas, a través de un proceso de cooperación internacional.