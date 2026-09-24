Nadia Beller declaró en la causa ANDIS y ratificó sus dichos sobre la filtración de los audios

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, declaró como testigo en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La abogada prestó su testimonio por videollamada desde Bolivia, donde se recupera del ataque que sufrió por presuntos sicarios. Lo hizo acompañada de fiscales de dicho país, a pedido del fiscal argentino Franco Picardi.

"Ratifiqué lo que ya había dicho a la prensa argentina y puse a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que sea pertinente a su causa", dijo la mujer a la prensa boliviana.

"Entiendo que el señor Cerimedo ni siquiera es investigado en esa causa; sin embargo, lo que pude hacer es referir lo que él me comentó. Yo ni soy parte ni espero nada de ese proceso", agregó, según difundió el canal boliviano Unitel.

Beller, de 33 años, quedó bajo la lupa luego de que aseguró en una entrevista tener pruebas de que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que derivaron en la investigación que involucra a Karina Milei, la hermana del presidente argentino Javier Milei.

La ex pareja de Fernando Cerimedo ratificó sus dichos sobre la filtración de los audios en la causa ANDIS.

La declaración de Beller se da un día después de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta "asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares".

Según el fallo, el ex titular de ANDIS era el "jefe" de esta asociación, dedicada a direccionar las contrataciones de determinadas empresas para la adquisición de medicamentos a través del área de discapacidad. Esto incluía el pago de sobornos a funcionarios y falsas competencias de oferentes en las que ya sabían quién iba a resultar ganador.

Los procesamientos habían sido dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, quien tuvo a cargo la causa antes de que pase a quedar bajo la órbita del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.