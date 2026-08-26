Nardini: "El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó el lanzamiento de "Habilitá tu comercio 100% online" y el relanzamiento del ecosistema Malvinas +Digital. La exposición se realizó en el hall del Palacio Municipal, dirigida a autoridades y empleados municipales, y contó con la presencia de la secretaria general Noe Correa, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Mariana Zuccarini y demás autoridades.

Nardini destacó el valor de poner la tecnología al servicio del vecino: "Es importante porque le da la posibilidad al comerciante que no quiere perder tiempo, que no puede venir o que tiene dudas. Es estar cerca. Es sumar tecnología al recurso humano municipal. Un conjunto que le facilita la vida a la gente". Sobre el relanzamiento de Malvinas +Digital agregó: "La renovación digital tiene que ver no solo con los comercios sino con cada vecino, por ejemplo enviando mensajes a través de la app, donde pueden estar más cerca del municipio".



Malvinas+ Digital fue la primera iniciativa que impulsó el municipio en el camino hacia la modernización del Estado. Se trata de un ecosistema que, a lo largo de dos años, fue creciendo con el objetivo de que vecinos y vecinas puedan gestionar trámites de manera simple y desde cualquier dispositivo. Entre sus herramientas se destacan la plataforma Más Pagos para abonar tasas municipales; la web institucional renovada con acceso a información de todas las áreas del municipio; la App Malvinas +Digital que permite acceder rápidamente a números de emergencia y servicios municipales; Malvi, el chatbot virtual que responde sobre trámites, servicios y eventos y conecta al vecino con un asistente para consultas personalizadas; y el servicio de Telemedicina que ofrece consultas médicas online las 24 horas de forma ágil y cómoda desde cualquier dispositivo.



A esta gran familia digital se suma ahora "Habilitá tu comercio 100% online", que permite realizar la habilitación de comercios de menos de 100 metros cuadrados de manera totalmente digital. El trámite puede iniciarse desde la web municipal, la app Malvinas +Digital o a través de Malvi, el asistente virtual, al 11-7120-8888. El proceso es sencillo: generar un usuario, completar la información requerida y firmar la declaración jurada para dar inicio al trámite en pocos minutos.



El intendente subrayó la importancia de replicar este modelo de tecnología aplicada a los servicios públicos en otros distritos y a nivel provincial: "Cada distrito tiene su particularidad, pero en general es un sistema que nos puede resolver cuestiones a todos, incluso a nivel bonaerense. Por eso es fundamental que cada municipio adapte las herramientas a sus propias realidades y que exista una consulta permanente con las y los intendentes en lo que hace al desarrollo, no solo de las gestiones locales sino también de la gestión provincial". Finalmente concluyó: "Es muy valiosa la experiencia que cada intendente puede aportar a la dinámica de una gestión provincial y nacional, en base a la resolución de problemas de todos los días".