Nardini encabezó la 2ª Cumbre Regional del Corredor Norte Productivo con un fuerte respaldo a la industria

En el Auditorio del Palacio Municipal se realizó la 2ª Cumbre Regional del Corredor Norte Productivo, encabezada por el intendente Leo Nardini, quien por segunda vez abrió las puertas del municipio para este encuentro. La jornada reunió a representantes de cámaras empresariales e industriales, dirigentes, empresarios y referentes productivos de la región, con el objetivo de analizar la actualidad de la industria y debatir sobre los desafíos que enfrenta el sector.

Participaron junto al intendente, el presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zurzolo; Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA); Sergio Raúl Vargas, presidente de la Comisión de Industria y Minería del Senado Bonaerense; y Alberto Kahale, con la moderación de Alejandro Galeano y Martín Ciprés.

Bajo el lema "¿Hay crisis en la industria?", el encuentro se propuso generar un espacio de análisis e intercambio entre municipios, cámaras empresariales, instituciones y representantes del sector industrial, abordando la realidad productiva actual, los principales desafíos y las oportunidades de inversión y desarrollo en la región.



En la apertura, Nardini agradeció la posibilidad de participar y destacó la importancia de estos espacios de diálogo: "Creo que nos une la misma visión: la de construir una agenda de desarrollo vinculada a la generación de empleo y a la dinamización de la economía".



El Corredor Norte está conformado por los partidos de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Malvinas Argentinas, Pilar, Tigre y Zárate. Allí se concentran cámaras productoras de bienes y servicios que representan una de las mayores densidades industriales del país, con sectores que abarcan logística y puertos, automotriz, alimentos y bebidas, energía, metalurgia y siderurgia que en el último tiempo dejó de ser una alternativa emergente para convertirse en un polo industrial de referencia con iniciativas que han sido fundamentales para visibilizar el potencial de la región, su crecimiento y una mirada estratégica y colaborativa entre los distintos actores. En conjunto, aportan cerca del 20% del PBI nacional.



Malvinas Argentinas, en particular, se consolidó en la última década como el municipio que más contribuyó al PBI provincial, con más de 700 empresas y la generación de 37.000 puestos de trabajo. En ese marco, Nardini subrayó: "Ustedes son el motor de nuestra economía, se me hace inentendible comprender cómo el gobierno nacional puede tener una mirada distante de eso. Que Malvinas sea el municipio con mayor incidencia al PBI de la provincia de Buenos Aires no es un dato menor. A contramano de lo que sucede hoy en día, ¿cómo no cuidar ese motor?".



En el cierre, Nardini convocó a seguir trabajando de manera conjunta: "Tenemos la oportunidad de continuar generando crecimiento y empleo, que son lo que nuestras familias necesitan. Estoy convencido de que lo fundamental en esta cadena productiva se construye desde los municipios, que son los que crean las condiciones para que el futuro se desarrolle de la mejor manera. Los invito a que sigan confiando e invirtiendo: nosotros vamos a estar para acompañarlos, para que el Corredor Norte sea un faro que se replique en toda la provincia y en la Argentina".