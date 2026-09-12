Nardini inauguró la séptima edición de la Feria del Libro en Malvinas Argentinas

Malvinas Argentinas inauguró la 7ª edición de su Feria del Libro, en las inmediaciones del Palacio Municipal, un acontecimiento que ya se ha convertido en marca registrada del municipio y en referencia cultural para toda la región. En tiempos donde muchos distritos se ven obligados a recortar políticas culturales, el municipio reafirma su decisión de sostener la cultura, la educación y el acceso a la lectura como pilares de desarrollo.

El intendente Leo Nardini encabezó la apertura y expresó: "Muy contentos de realizar por séptimo año la Feria del Libro. Ya es una marca que Malvinas Argentinas deja en toda la región. En momentos donde la situación económica para muchos municipios no está bien, para nosotros es un mérito doble sostener una política pública de inclusión que es muy importante no solamente para los malvinenses, sino también para toda la región".

La feria se consolida como un espacio de encuentro entre editoriales, librerías, artistas locales y referentes de la cultura nacional, que encuentran allí la oportunidad de mostrar su producción y vincularse con la comunidad. Entre las iniciativas más destacadas, se encuentra el Chequelibro escolar, que otorga a cada estudiante un monto de $10.000 para elegir y llevarse un libro propio. El intendente agregó: "El Chequelibro permite que todos los chicos se vayan de la feria con un libro, tener accesibilidad y llevarse un título elegido por ellos mismos. Eso promueve la cultura y al mismo tiempo ayuda a las editoriales y librerías a sostener una industria que muchas veces no es favorecida".

El jefe comunal reafirmó la visión política de la gestión: "Para nosotros la cultura, el deporte y la educación son pilares fundamentales en la construcción de un proyecto político a lo largo de más de 10 años en el distrito. Haber tenido responsabilidad fiscal nos permite hoy llevar adelante políticas de inclusión y desarrollo cultural que otros municipios lamentablemente no pueden sostener".

Por su parte, el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, resaltó la importancia de la realización del evento: "Quiero agradecer al intendente por esta enorme fiesta del libro que se inaugura hoy en el Día del Maestro en Malvinas Argentinas. El objeto de la Fundación es federal: queremos llevar la lectura a cada rincón del país y esta articulación con la municipalidad nos ayuda a cumplir ese objetivo, es la caja de resonancia para que podamos replicar este acontecimiento durante todo el año en toda la provincia y en toda la Argentina".

La feria se desarrollará hasta el 21 de septiembre con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de figuras destacadas como Darío Sztajnszrajber, Pedro Saborido, Miguel Rep, Julia Rosemberg, Reynaldo Sietecase, Florencia Canale, Leandro Ávalos Blacha, Florencia Canosa, Gustavo Campana y Pablo Llonto, entre otros. El cierre coincidirá con el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, con una jornada especial de festejos para jóvenes, familias y escuelas. La grilla completa de actividades puede consultarse en la página oficial del municipio: www.malvinasargentinas.gob.ar

En su mensaje, Nardini también hizo referencia al contexto social, económico y político nacional: "Lamentablemente hoy hay una visión del Gobierno Nacional de tener una política económica en donde a nadie le rinde el salario. En ese marco, sostener políticas culturales es un esfuerzo enorme que hacemos pensando en la inclusión de la gente".