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DESARROLLO URBANO

Nardini llevó Distrito Malvinas a un encuentro internacional en el IAE de Pilar

El intendente expuso ante empresarios, académicos y organismos internacionales el plan de infraestructura, cultura y desarrollo económico del distrito, y Malvinas Argentinas firmó la Carta de Adhesión como entidad fundadora.

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El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó Distrito Malvinas en el encuentro internacional "Ciudades y Ecosistemas para el Bien Común 2026-2030", organizado por el Programa Internacional IAE-IESE Cities in Motion y realizado el 28 y 29 de septiembre en el Campus IAE de Pilar. El jefe comunal expuso la experiencia de gestión del distrito y el caso del nuevo corazón de Malvinas Argentinas, basado en una planificación estratégica de infraestructura urbana y en el desarrollo económico y cultural.

La iniciativa promueve el intercambio entre gobiernos locales, instituciones académicas, organismos internacionales y actores del sector privado para generar conocimiento y herramientas que permitan afrontar los desafíos del desarrollo urbano sostenible.

Un caso vivo de planificación estratégica

Nardini participó como expositor en el Programa Distritos Competitivos y Ciudades Integradas, donde presentó el Caso Vivo "Del Distrito al Ecosistema: infraestructura y cooperación para el Bien Común. Plan Nueva Ciudad en el corazón del Partido de Malvinas Argentinas". En su exposición detalló cómo el proyecto integra infraestructura, espacios verdes, cultura y nuevas oportunidades para consolidar el desarrollo económico del distrito.

La presentación contó con la presencia de representantes del sector empresarial, que siguieron con interés las oportunidades de desarrollo e inversión vinculadas al proyecto. Entre ellos estuvieron referentes de IRSA, Tortugas Open Mall, la desarrolladora Federico Negro, la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Malvinas Argentinas (CEPIMA), OSLE y Fratelli Branca, junto a otros actores vinculados al desarrollo urbano, comercial y de servicios.

"Presentar nuestro caso fue una oportunidad para compartir cómo planificamos Distrito Malvinas y cómo proyectamos una nueva etapa de desarrollo, integrando infraestructura, espacios públicos, cultura, innovación, actividad económica y nuevas oportunidades. Una mirada que entiende que una ciudad se construye pensando en el presente, pero también en las próximas generaciones", señaló el jefe comunal.

Carta de Adhesión y articulación con organismos internacionales

Durante las jornadas se firmó además la Carta de Adhesión, un compromiso internacional del que Malvinas Argentinas forma parte como entidad fundadora, junto a gobiernos locales, instituciones y empresas, con el objetivo de impulsar iniciativas de desarrollo urbano sostenible y acciones orientadas al bien común.

El encuentro reunió a autoridades académicas como Carolina Dams, decana de IAE Business School; Héctor Rocha, profesor de IAE Business School y director de Desarrollo Integral Sustentable; y Pascual Berrone, profesor de IESE Business School y director del Centro IESE Cities in Motion. También participaron representantes de gobiernos locales y organismos públicos, como Leonardo Boto y Matías Fernández, del Municipio de Luján; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires; y Gustavo Segnana, subsecretario de SEDRONAR.

Asistieron, además, referentes de organismos internacionales, redes de ciudades y entidades de desarrollo, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), FONPLATA, la CICAD/OEA, el Gobierno Vasco y 22@ Network Barcelona.

"Es una gran oportunidad para mostrar nuestra experiencia de gestión y seguir construyendo articulaciones valiosas que nos acompañen en el desarrollo no solo de una ciudad más integrada, sino como modelo replicable en otros lugares de la provincia y de todo el país, desde una gestión que pone a las personas en el centro, que planifica pensando en las familias y que articula junto al sector académico, empresarial y las organizaciones sociales", destacó Nardini.

Con la presentación de Distrito Malvinas, el municipio compartió una experiencia concreta de planificación estratégica que posiciona a la gestión de Malvinas Argentinas como un referente en la construcción de las ciudades del futuro y de ecosistemas orientados al bien común.

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