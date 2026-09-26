Nardini manifestó su voluntad de ser precandidato a gobernador

Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, confirmó su precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y manifestó su voluntad de encabezar una propuesta política de cara a las elecciones de 2027.



Durante una entrevista periodística, el jefe comunal sostuvo que la provincia necesita una nueva etapa marcada por el recambio generacional, una gestión con mayor presencia territorial y la construcción de consensos que permitan profundizar las transformaciones que demandan los bonaerenses.



"Yo creo que en la provincia de Buenos Aires hace falta un recambio generacional, que un bonaerense o una bonaerense se ponga al frente. Con la experiencia de la gestión en casi tres mandatos en el municipio, donde además me respaldan los números, y de haber pasado por la gestión provincial. Tengo la vocación y quiero expresar eso: poder aportar a una visión de una provincia que se tiene que modernizar", afirmó.



El actual intendente transita su tercer mandato al frente de Malvinas Argentinas, donde construyó un liderazgo consolidado a partir de una administración equilibrada de los recursos públicos, el sostenimiento de políticas de inversión y la continuidad y el fortalecimiento de áreas estratégicas como la obra pública, la salud y la seguridad. En las últimas tres elecciones, incluyendo las locales, obtuvo más del 60% de los votos, ratificando el respaldo popular a un modelo de gestión cercano a los vecinos y enfocado en brindar respuestas concretas a las necesidades del distrito.



Uno de los ejes centrales de su propuesta es fortalecer el protagonismo de los gobiernos locales dentro de la estructura provincial. Desde hace años, Nardini plantea la necesidad de acercar la gestión bonaerense a los 135 municipios y aprovechar la experiencia de quienes conocen de primera mano las realidades, desafíos y oportunidades de cada territorio, generando una agenda que permita modernizar el Estado y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, más allá de los colores partidarios.



"Hay que darle más territorialidad a la gestión. La interacción de intendentes e intendentas es fundamental, sobre todo en momentos de crisis económica como el actual, ya que son quienes, con muy poco, administran un montón de cosas. Creo que son valorables y que sus equipos pueden aportarle a la dinámica de la gestión provincial un valor agregado para el bienestar de las bonaerenses y los bonaerenses", sostuvo.



En materia de seguridad, uno de los ejes que Nardini considera prioritarios para transformar la provincia, señaló la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley de Seguridad Provincial para dotar a los intendentes de mayores herramientas en materia de prevención y coordinación. Sostuvo, además, que es necesario construir consensos desde la Legislatura para impulsar los cambios que demanda una de las principales preocupaciones de los bonaerenses.



Al finalizar la entrevista, el precandidato resaltó: "Para cambiar una realidad hay que participar, y yo tomé esa decisión. Ya bastante problema tiene la gente que en el día a día pierde el trabajo, no llega a fin de mes, no puede pagar las tarifas o no consigue trabajo en blanco y que ve que hay un gobierno nacional insensible. Esas son las cosas que hay que discutir".



Y concluyó: "Hay que sostener una mirada más amplia. No porque sea de otro partido es mi enemigo. Mi voluntad es la de poder juntarme con dirigentes, recorrer y construir equipos que tengan la voluntad de transformar la provincia de Buenos Aires".