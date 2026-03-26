Nardini visitó la obra de repavimentación de la calle Hooke en Grand Bourg

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recorrió los avances de la obra de repavimentación sobre la calle Hooke, en el barrio El Primaveral de la ciudad de Grand Bourg. El proyecto, de gran envergadura, se extiende desde la calle Guayaquil hasta la Avenida Olivos y contempla una intervención integral en dos etapas.

La obra incluye la repavimentación de 15 cuadras diseñadas específicamente para el tránsito pesado, además de la construcción de nuevas veredas y una ciclovía. Según explicaron desde el municipio, la calzada original -datada entre 1999 y 2000- presentaba un avanzado estado de deterioro debido al intenso flujo vehicular e industrial de la zona, lo que hacía urgente esta renovación para garantizar una circulación segura.

"Esta obra nos va a dar la posibilidad de tener una arteria principal bien hecha, preparada para el flujo de tránsito. Al finalizar, quedará una traza de dos manos abierta que le dará un valor agregado a los vecinos, haciendo el barrio más lindo", destacó Nardini durante la recorrida.

Inversión con recursos propios

En un contexto donde la obra pública es eje de debate, el jefe comunal reafirmó el compromiso del distrito y vinculó estos trabajos con otras intervenciones estratégicas, como la repavimentación total de la Ruta Provincial Nº 24 (ex Ruta 197).

Nardini subrayó que el municipio continúa invirtiendo "en año no electoral", apostando a una administración responsable. Durante 2025, Malvinas Argentinas logró concretar la pavimentación de 250 cuadras, alcanzando el 80% de cobertura en todo el distrito.

"Malvinas viene administrando de manera eficiente a lo largo de diez años. Eso explica que tengamos el recurso financiero propio para seguir con este plan de pavimentación en diferentes puntos de las siete ciudades que integran el partido", concluyó el intendente.