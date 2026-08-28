No hubo acuerdo por el salario mínimo entre empresas y gremios: la CGT prepara comunicado y vuelve a definir el gobierno de Milei

El Consejo del Salario fracasó una vez más en su intento de alcanzar un acuerdo para el sueldo mínimo vital y móvil. Sin consenso en la reunión virtual entre la Secretaría de Trabajo, empresarios y sindicatos, el monto lo volverá a definir por decreto el gobierno de Javier Milei.

Los representantes gremiales se retiraron súbitamente y cortaron su conexión ante el panorama ofertado. Ahora trabajan en este momento en comunicados oficiales, tanto la Confederación General del Trabajo (CGT), las CTA Autónoma y de los Trabajadores, como la cartera laboral que depende del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio desmintieron en diálogo con cronica.com.ar que el gobierno impulse un piso salarial de 1 millón de pesos enfocado en las paritarias selladas con básicos que no lo superan. "Es un tema entre privados", subrayaron ante la versión, al tiempo que admitieron que sí "hubo una sugerencia en el marco de los convenios colectivos que se están reabriendo" desde Trabajo y que no llegan a ese pago.

En la actualidad, el pago mínimo formal que fija la ley por jornada laboral y que sirve referencia también para el universo informal es de 376.600 pesos bruto.

La CGT, CTA y otros solicitaron llevar el salario mínimo, vital y móvil a $900.000 para julio y a rozar el millón en diciembre 2026.

Los empresarios ofertaron 468.000 pesos en abril de 2027 por hasta ocho horas de trabajo.

Reunión plenaria virtual por el salario mínimo

La principal central obrera que lleva a cabo desde julio un plan de lucha contra el modelo de Milei, había solicitado que el encuentro oficial no fuera remoto sino presencial.

La secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación está a cargo de Julio Cordero y depende de Capital Humano, bajo conducción de la ministra Sandra Pettovello. Desde allí se rechazó la opción y la cita por Zoom arrancó este viernes 28 de agosto al mediodía.

Sandra Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Además de los equipos técnicos de cada sector, participaron en representación de los empresarios: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez de la Unión Industrial Argentina (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Por los sindicatos dio el presente (hasta la ruidosa retirada) la cúpula de la CGT: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y a su vez Luna Villar. También, Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).

Los sindicatos piden un salario mínimo que roce el millón de pesos en diciembre 2026.

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