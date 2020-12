El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, buscó minimizar las diferencias internas del Frente de Todos y negó roces entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. "Hay editorialistas que todos los fines de semana auguran una ruptura inminente, y eso no pasó y no va a pasar", aseguró en declaraciones a radio Milenium.

En su opinión, "no nos perdonan que nos hayamos juntado, que hayamos ganado la elección y no nos perdonan que llevemos adelante un proyecto distributivo, que busca recuperar el empleo, recuperar el mercado interno, recomponer un modelo de país distinto", agregó en el programa de Romina Manguel.

.

Durante la entrevista, descartó formar parte del grupo de "funcionarios que no funcionan" que señaló la vicepresidenta en una carta pública semanas atrás. "Yo he tenido siempre una relación muy buena con todos mis compañeros del Frente de Todos, me he sentido respaldado siempre por todos", aseveró.

Por último, no expresó postura sobre la propuesta para suspender las PASO del 2021: "No es algo que le corresponde resolver al Ejecutivo, sino que es parte de una discusión que se generó producto de que los gobernadores le propusieron al Presidente suspenderlas por única vez el año que viene, teniendo en cuenta que van a estar en plena organización y campaña de vacunación. Ahora se abre un debate en el Congreso de la Nación, que tendrá que tener su tránsito legislativo y tendrá que cosechar los consensos necesarios para que avance".

La carta de Mauricio Macri

"Siempre me sorprende el cinismo del ex presidente. Me sorprende la distorsión de la realidad. Cuando él se fue dejó desocupación, inflación, aumento de pobreza, yo sé que estamos carentes de ideas en el debate público, pero éstas no aportan nada porque están fuera de la realidad”, dijo Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, en respuesta a la carta que Mauricio Macri publicó en su cuenta de facebook en la que, enojado por el cierre del aeropuerto del Palomar, dijo que "si teníamos esperanza en que iban a volver mejores, ya no la tenemos".

Bajo el título de "¿Iban a volver mejores?", Macri defendió una vez más la operatoria de las low cost (que ahora lo hacen en Ezeiza) en la base aérea de El Palomar, sin reparar en los innumerables problemas de seguridad registrados en los vuelos de esas aerolíneas, ni en el impacto ambiental y sonoro sufrido por vecinos de la zona, ni en el perjucio económico ocasionado a la línea de bandera. Ni, como dijo Cafiero, en que “Hay una crisis aerocomercial en el mundo producto de la pandemia y el aeropuerto no está cerrado: está sin operación. Como muchos aeropuertos que han tenido una caída de actividad. Este aeropuerto está sin actividad".