Nueva baja para el dólar hoy y el blue tuvo una jornada en alza
En una nueva jornada de operaciones, la moneda estadounidense cerró con los siguientes valores. Además, todos los detalles sobre sus diferentes cotizaciones.
El dólar oficial cerró este jueves en $1390, retrocediendo $10 en comparación a su última cotización del pasado miércoles
Por su parte, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1425, aumentando $5 su valor con respecto a la jornada anterior.
Además, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.807 por unidad.
Además, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.371 por unidad.
Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.449,30 mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.401,11.
Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.