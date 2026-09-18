Nueva encuesta: la aprobación de Milei estancada en 42% y fuerte caída entre las mujeres, mientras crece Cristina Kirchner

Una nueva encuesta evidenció un estancamiento de la aprobación presidencial para Javier Milei que reiteró el resultado por tercer mes consecutivo de 42%. Si bien el líder de La Libertad Avanza siempre fue mejor valorado en este sondeo por los hombres profundizó su caída entre las mujeres. La valoración de Cristina Kirchner se fortalece.

La última medición de Poliarquía hizo estruendo en el Gobierno al proponer un escenario de preferencias presidenciales entre tres nombres para el año 2027: Milei, Cristina Kirchner, y Mauricio Macri. Ganó la expresidenta al reunir 38%, cuando Milei obtiene 34%, y Mauricio Macri, 18%.

Un 42% de aprobación no es nada menospreciable, pero el problema está en los detalles del sondeo nacional "El estado de la opinión pública en septiembre de 2026", donde sus analistas subrayan que esa aprobación de Milei registra una pérdida de respaldo entre sectores vinculados con la propia base electoral de su figura.

Uno de los más preocupantes para el líder de La Libertad Avanza es que entre los votantes de Patricia Bullrich en 2023, la aprobación cae ocho puntos respecto de agosto y acumula una baja de 18 puntos durante el año. En otro sector que explicó gran parte de aquel triunfo, el del nivel socioeconómico alto, la caída llega a diez puntos en comparación con agosto y a 22 puntos en lo que va de 2026.

Cae la aprobación de Milei entre los votantes de Bullrich.

Que Milei se mantenga en el 42%, según una de las consultoras más respetadas del mercado, refleja una incógnita a esta altura del año, cuando cada dirigente y partido comienzan a trazar su estrategia para la campaña para el 2027.

Es que el Presidente y su gestión lograron frenar la caía de la aprobación que se registró desde meses atrás, pero no logra mejorar a los niveles que supo ostentar tampoco.

La situación para Milei se agrava desde la perspectiva de las mujeres. El Presidente está en el pico de la brecha de género entre los que apoyan y los que lo rechazan. Según la medición, una de cada tres mujeres valora positivamente la gestión presidencial, mientras que entre los hombres lo hace el 52%, más de la mitad.

La situación económica: 14% evalúo positivamente

Entre los encuestados, el 14% valoró positivamente la situación económica actual, cuatro puntos menos que en agosto. Sobre la misma pregunta, la valoración negativa llega al 52%, cinco puntos más.

Sobre la expectativa a futuro -un dato clave a medida que se acercan las urnas- el 40% considera que la situación económica del país estará peor dentro de un año, contra un 30% que cree que estará mejor y un 19% que espera que permanezca igual.

Los problemas económicos, agrupados, concentran además el 60% de las principales preocupaciones personales. Dentro de ese conjunto, los bajos salarios reúnen el 20% de las menciones, el valor récord de la serie, seguidos por el desempleo y la inflación.

Finalmente, siete de cada diez argentinos creen que el gobierno de Milei actúa pensando solamente en "algunos sectores", tres puntos más que en el mes de agosto. Solo el 29% considera que gobierna para la mayoría de la gente.