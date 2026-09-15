Nuevo ranking de presidentes: en qué puesto quedó Javier Milei entre los líderes de latinoamerica

El presidente Javier Milei se ubicó en el puesto 14 entre 18 mandatarios de América Latina tras registrar un 35,5% de imagen positiva y un 60,6% de rechazo.

Pese a haber experimentado un leve repunte de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, el líder argentino continúa asentado en la franja inferior de la tabla de valoración pública.

El desempeño en comparación con el resto de Latinoamérica

El estudio regional posiciona al jefe de Estado únicamente por encima de los líderes de Nicaragua (Daniel Ortega, 33,9%), Panamá (José Mulino, 32,1%), Venezuela (Delcy Rodríguez, 28,8%) y Guatemala (Bernardo Arévalo, 28,2%).

En la parte superior de la nómina figuran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (69%), y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele (66,2%). Asimismo, en el ámbito limítrofe, Javier Milei fue superado por Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 48,5%), Santiago Peña (Paraguay, 45,5%), José Antonio Kast (Chile, 42,9%), Rodrigo Paz (Bolivia, 41,6%) y Yamandú Orsi (Uruguay, 37,7%).

Ficha técnica del relevamiento en el país

El muestreo focalizado en la Argentina se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de septiembre, sobre una base de 4.060 casos analizados a nivel nacional.

La medición arrojó un margen de error de +/-1,5%, mientras que un 3,9% de los encuestados manifestó no poseer una opinión formada respecto a la gestión nacional.