Oficializaron a Alfredo Mario Soto como nuevo director de la Casa Argentina en París

Tras la renuncia de Santiago María Guillermo Adolfo Muzio el pasado 7 de septiembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró al abogado Alfredo Mario Soto como director de la Casa Argentina en París.

Según la Resolución 341/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, se dio por designado "al abogado Alfredo Mario Soto en el cargo de Director de la Fundación Argentina en la ciudad internacional universitaria de París, República francesa".

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La designación es "a partir del 8 de septiembre de 2026 y por el término de tres años, de conformidad con lo establecido en la Reglamentación del Estatuto de dicha Fundación, aprobada por el Decreto Nº 1155/82".

En la misma Resolución, se indicó que se le aceptó a partir del 7 de septiembre de 2026 "la renuncia presentada por el abogado Santiago María Guillermo Adolfo Muzio" al citado cargo.

¿Por qué se eligió a Alfredo Soto ?





Por otra parte, la definición de la administración de Javier Milei se inclinó por Soto, quien es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y vicerrector de una universidad de Rosario.

Un factor que respaldó su designación es que Soto vivió varios años en la Casa Argentina durante su etapa de estudios, por lo que conoce el funcionamiento de la residencia, y habla francés, un dato que en el Gobierno consideraron relevante para reconstruir los vínculos institucionales con la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP).

En tanto, la renuncia se conoce a pocas semanas de que Milei viaje a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week, el foro ideado por la Cancillería para captar inversiones extranjeras. El evento se celebrará entre el 30 de septiembre al 2 de octubre e incluirá además una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.