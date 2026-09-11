Oficializaron la creación de un nuevo Sistema de Articulación de la Política Exterior para coordinar medidas vinculadas a Malvinas

El Gobierno nacional oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva herramienta que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa contempla especialmente aquellas gestiones que puedan afectar la posición del país respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Según indica el texto oficial, el objetivo del nuevo sistema es coordinar las actividades internacionales de los organismos nacionales cuando puedan tener impacto sobre los intereses de la Argentina.

De este modo, los organismos alcanzados deberán informar a Cancillería determinadas reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades que involucren a autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.

La obligación también comprende aquellas gestiones que puedan fijar o comunicar posiciones oficiales de la Argentina, incidir en negociaciones diplomáticas en curso o derivar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención con actores internacionales.

En tanto, el decreto establece además que deberán notificarse las actividades que puedan generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para el país, comprometer los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo o afectar directa o indirectamente la posición argentina sobre la cuestión Malvinas.

El nuevo mecanismo alcanzará a los organismos comprendidos en el artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156, categoría que incluye a la Administración Central y los organismos descentralizados, entre ellos las instituciones de seguridad social. Cada organismo deberá designar un funcionario que actuará como "enlace" con Cancillería y será responsable de canalizar la información.

Con los datos recibidos, Cancillería podrá intervenir cuando considere que una determinada actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones en curso o intereses internacionales de la Argentina. En esos casos, podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundamentadas, que eventualmente serán elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado.

Sin embargo, el decreto establece que la intervención de Cancillería no implica aprobar ni autorizar las actividades de los demás organismos y tampoco modifica sus dependencias jerárquicas, administrativas o funcionales. En situaciones consideradas estratégicas o sensibles, el Ministerio podrá solicitar además la participación de diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.