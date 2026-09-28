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Lunes, 28 de septiembre de 2026

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Oficializaron la designación de Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad tras la salida de Vilches

El nombramiento fue confirmado tras la renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta modificación en la estructura del organismo se produce en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

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 El Gobierno oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud

El nombramiento quedó establecido esta madrugada mediante el Decreto 1095/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Desígnase, a partir del 22 de septiembre de 2026, al señor Pablo Hernán Di Liscia en el cargo de Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud", indica el artículo 2 de la normativa.

Di Liscia reemplaza a Alejandro Alberto Vilches, quien presentó su renuncia el 21 de septiembre, en medio de la discusión por las partidas destinadas al sector en el proyecto de Presupuesto 2027

De este modo, el Ejecutivo aceptó formalmente su dimisión y designó al nuevo funcionario. Vilches había asumido la conducción del área luego de la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó su puesto tras la difusión de audios en los que presuntamente se mencionaban irregularidades vinculadas con la compra de medicamentos y servicios.

La llegada de Di Liscia se produce mientras continúa el debate sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Según fuentes del Ministerio de Salud, sus principales objetivos serán mejorar el acceso a las prestaciones, fortalecer los controles internos y administrar de manera eficiente los recursos disponibles.

Además, el nuevo secretario continuará con las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, destinadas a detectar posibles irregularidades y casos de fraude.

Di Liscia cuenta con experiencia en la administración pública. Fue presidente del IOMA entre 2017 y 2019, cuando el organismo tenía más de 2,2 millones de afiliados. También ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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