Oficializaron la salida de la ex subsecretaria de Trabajo y nombraron a su reemplazo

El Gobierno aceptó este miércoles la renuncia de Claudia Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris.

La modificación quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 1150/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de una reorganización interna del Ministerio de Capital Humano.

Según indica el documento oficial, la salida de Testa rige desde el 5 de octubre, mientras que Sartoris asumió formalmente el cargo a partir del 6 de octubre.

En esa línea, El Ejecutivo confirmó que el nuevo funcionario estará al frente de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Antes de su designación, Sartoris se desempeñaba en la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de Capital Humano.

De acuerdo con fuentes oficiales, el abogado cuenta con la confianza de la ministra Sandra Pettovello y fue elegido por su trayectoria profesional y experiencia tanto en el ámbito público como privado.

El nuevo subsecretario también tuvo funciones en la administración de la Ciudad de Buenos Aires y trabajó en el área de relaciones laborales de la Cámara de Diputados. Su llegada se produce en medio de una serie de cambios dentro de la cartera.

Por su parte, Testa había asumido la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo a fines de noviembre de 2024, impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A lo largo de su gestión, participó en negociaciones salariales y en la actualización de convenios colectivos, además de asumir temporalmente funciones vinculadas a las asociaciones sindicales.