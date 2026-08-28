Oficializaron un aumento de las Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán los estudiantes

El Gobierno actualizó este viernes el monto mensual de las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y social del país.

La medida fue oficializada esta madrugada mediante la Resolución N° 544/2026, publicada en el Boletín Oficial. De este modo, se busca fortalecer el acceso y la permanencia de estudiantes en el nivel superior y adecuar el aporte económico a las necesidades actuales del sistema educativo.

Según la normativa firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el valor de la beca quedó establecido en $187.495 mensuales a partir de la cuota correspondiente a junio de 2026.

Antes de la actualización, el monto mensual de las Becas Manuel Belgrano era de $122.527. El incremento tendrá carácter retroactivo y alcanzará a quienes ya sean beneficiarios del programa.

El programa está destinado a estudiantes regulares argentinos que cursan carreras de pregrado y grado en universidades públicas nacionales o provinciales.

Las disciplinas alcanzadas están vinculadas con sectores considerados prioritarios, entre ellos energía e hidrocarburos, minería, logística, infraestructura, agroindustria, biotecnología, tecnologías de la información, control de sistemas y ciencias exactas y naturales.

Entre las carreras que pueden acceder al beneficio se encuentran Ingeniería en Telecomunicaciones, Analista de Sistemas, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Sistemas de Información, Biología, Geografía y Gestión Ambiental, además de profesorados en áreas como Matemática, Física, Química y Biología. También están contempladas distintas tecnicaturas vinculadas con la producción agropecuaria, el ambiente y el planeamiento industrial.

La beca tiene una duración de 12 meses y puede renovarse anualmente hasta un máximo de tres años para carreras de pregrado y cinco años para carreras de grado.

Entre los requisitos se encuentran: ser argentino nativo o naturalizado, cumplir con los límites de edad establecidos, cursar de manera presencial y acreditar un ingreso familiar mensual que no supere tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para 2026, el programa estableció un cupo máximo de 36.000 becas. Además, los postulantes no deben adeudar materias del nivel secundario al momento de la inscripción ni recibir otros beneficios similares de programas estatales. El listado completo y actualizado de las carreras habilitadas puede consultarse en el sitio oficial de las Becas Manuel Belgrano.