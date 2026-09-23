El Gobierno oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzarán a regir en octubre de 2026.

Las actualizaciones quedaron establecidas esta madrugada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial e incluyen un aumento del 1,66%, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

De acuerdo con la Resolución 284/2026, el haber mínimo garantizado quedará establecido en $435.748,51, mientras que el haber máximo llegará a $2.932.174,85. Estos montos corresponden a los haberes previsionales y no contemplan eventuales bonos adicionales que pudiera disponer el Gobierno.

La suba también alcanza a otros componentes del sistema previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $348.598,81, equivalente al 80% de la jubilación mínima. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijada en $199.335,05.

Además, el organismo actualizó las bases imponibles mínima y máxima que se utilizan para determinar los aportes previsionales. De este modo, a partir de octubre los valores serán de $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente. También se establecieron nuevos índices para actualizar las remuneraciones utilizadas en el cálculo de las futuras jubilaciones.

Cuánto cobrarán AUH y asignaciones familiares

A través de la Resolución 283/2026, el organismo también dispuso un incremento del 1,66% para las asignaciones familiares, que regirá desde octubre.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588. Para los beneficiarios de la zona diferencial, que incluye distintas provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones, el monto será de $203.565.

En el caso de la asignación universal por hijo con discapacidad, el importe general será de $509.863, mientras que en la zona diferencial alcanzará los $662.822.

Para los trabajadores registrados, la asignación familiar por hijo y prenatal será de $78.304 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Los montos disminuyen a medida que aumenta el ingreso familiar, con diferentes escalas establecidas por ANSES.

También fueron actualizadas las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, que quedarán en $91.273, $545.685 y $136.662, respectivamente.

Por último, el tope de ingresos del grupo familiar para determinadas prestaciones quedó establecido en $6.419.726. Si uno de los integrantes supera individualmente los $3.209.863, el grupo familiar queda excluido del cobro, aunque la suma de sus ingresos no supere el límite general.