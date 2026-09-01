Oficializaron los aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de septiembre: cuánto subirá y qué pasará con los subsidios

El Gobierno dispuso este martes nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural durante septiembre. En ese sentido, las facturas de electricidad tendrán una suba promedio del 1,75%, mientras que las de gas aumentarán 1,40%.

La medida fue oficializada esta madrugada a través del Boletín Oficial y fue presentada por la administración nacional como una respuesta al escenario internacional de mayores costos energéticos.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que, sin las modificaciones aplicadas, el incremento para los usuarios podría haber sido superior debido a la evolución de los precios internacionales.

Uno de los principales cambios está relacionado con el consumo de electricidad alcanzado por los subsidios. El Gobierno decidió elevar nuevamente el tope de consumo bonificable a 200 kWh mensuales, luego de que el cronograma original estableciera una reducción hasta los 150 kWh. La modificación se enmarca en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En cuanto al alcance territorial, la suba de la electricidad se aplica a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a que se trata de la jurisdicción en la que el Gobierno nacional tiene competencia sobre el servicio. Para el gas natural, en cambio, las nuevas disposiciones tienen alcance nacional.

También se modificaron las bonificaciones extraordinarias. En el caso de la electricidad, el beneficio extraordinario fue establecido en 25%, que se suma a la bonificación base del 50% y lleva la cobertura total al 75%. Para el gas natural, la bonificación extraordinaria quedó fijada en 24,5%, por lo que el beneficio total alcanza el 74,5%.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que las modificaciones buscan amortiguar el impacto de los mayores costos energéticos internacionales sobre las facturas de los hogares. El Gobierno sostiene que el incremento promedio de septiembre se mantendrá por debajo del último dato oficial de inflación disponible, correspondiente a julio, que fue del 2,1%.

En este contexto, las tarifas energéticas vuelven a actualizarse mientras las proyecciones privadas anticipan una inflación cercana al 1,8% para septiembre, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central.

De esta manera, los usuarios deberán afrontar desde este mes nuevos valores en sus facturas de luz y gas, junto con los cambios introducidos en el esquema de subsidios.